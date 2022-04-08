08 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri "Okudum" dediği kitap yalanladı! Bak 'Burası Çok Önemli' Kılıçdaroğlu!

"Okudum" dediği kitap yalanladı! Bak 'Burası Çok Önemli' Kılıçdaroğlu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
ABONE OL
Okudum dediği kitap yalanladı! Bak ’Burası Çok Önemli’ Kılıçdaroğlu!

Hazine ve Maliye eski Bakanı Dr. Berat Albayrak, "Burası Çok Önemli!" kitabıyla görev yaptığı dönemlerde, yaşadıklarını ve bilinmeyenleri kaleme almıştı. Bir döneme adeta ışık tutan çarpıcı kitapla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Baktım kitaba bu 128 milyar dolar var mı? Tık yok. O kitapta da tık yok." iddiasında bulundu. Ancak bu iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı. Albayrak, kaleme aldığı "Burası Çok Önemli!" kitabında, Merkez Bankası rezervlerini detaylıca yazdığı görüldü.

İHRACAT DURDU, TURİZM GELİRLERİ DÜŞTÜ

Kitabın 237-238.sayfasında yer alan bölümde, şu ifadeler yer aldı: "2019 ve 2020 yıllarındaki rezerv değişimleri toplu halde değerlendirildiğinde rezervler üzerinde baskı oluşturulan üç temel faktör oldu.

Okudum dediği kitap yalanladı! Bak ’Burası Çok Önemli’ Kılıçdaroğlu!

Birincisi, 30,3 milyar doları bulan cari açık. Bu açık büyük oranda pandemi döneminde ihracatın durması, turizm gelirlerindeki düşüşten ve altın ithalatındaki artıştan kaynaklandı.

Okudum dediği kitap yalanladı! Bak ’Burası Çok Önemli’ Kılıçdaroğlu!

İkincisi, tüzel ve gerçek kişilerin yabancı para mevduatlarındaki 74,7 milyar dolarlık artış. Üçüncüsü, reel sektörümüzün net yabancı para açık pozisyonunda gerçekleşen 51,9 milyar dolarlık azalma, yani dış borç geri ödemesi yapılması."

Okudum dediği kitap yalanladı! Bak ’Burası Çok Önemli’ Kılıçdaroğlu!

BRÜT REZERV ESAS ALINIR

"Bu saydığım üç faktörü üst üste koyduğumuzda 2019 ve 2020 yıllarındaki toplam 156,9 milyar dolar döviz ihtiyacının ortaya çıktığı görülür. Geldiğimiz noktada, Merkez Bankası'nın rezervleri ne durumda, ona bakalım.

Okudum dediği kitap yalanladı! Bak ’Burası Çok Önemli’ Kılıçdaroğlu!

Bu konuda bütün dünyanda kabul görmüş uluslararası standart, IMF tanımlı rezervdir. Bir ülkenin döviz rezervi incelenirken Merkez Bankası'nın brüt rezervi esas alınır. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılı sonundaki rezerv seviyesi 28,1 milyar dolardı.

Okudum dediği kitap yalanladı! Bak ’Burası Çok Önemli’ Kılıçdaroğlu!

Biz bakanlık görevine başlamadan önceki Haziran 2018'deki seviye ise 98,4 milyar dolar, görevi bıraktığımız Kasım 2020 tarihinde 85,2 milyar dolardı.

Okudum dediği kitap yalanladı! Bak ’Burası Çok Önemli’ Kılıçdaroğlu!

Yaşanan kur saldırılarına rağmen rezervlerimiz 2019 yılı sonunda 105,7 milyar dolara yükseldi ancak pandemi döneminde bir miktar gerileyerek, 2020 sonunda 93,6 milyar dolar oldu.

Okudum dediği kitap yalanladı! Bak ’Burası Çok Önemli’ Kılıçdaroğlu!

Pandemiden çıkışla birlikte özellikle 2021 yılı sonuna rezervlerimiz artarak 111 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yakın geçmişte yaşadığımız onca sınamayı, pandemi ve küresel krizleri başarıyla geçerek resmi rezervlerimizi korumayı başarmışız."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA