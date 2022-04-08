"Okudum" dediği kitap yalanladı! Bak 'Burası Çok Önemli' Kılıçdaroğlu!

BRÜT REZERV ESAS ALINIR

"Bu saydığım üç faktörü üst üste koyduğumuzda 2019 ve 2020 yıllarındaki toplam 156,9 milyar dolar döviz ihtiyacının ortaya çıktığı görülür. Geldiğimiz noktada, Merkez Bankası'nın rezervleri ne durumda, ona bakalım.