Tokat Havalimanı açılıyor! Bölgeye katkısı ne olacak? Uçuşlar nasıl olacak? Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu A Haber’de anlattı

Bölgeye büyük katkı sağlayacak projenin detaylarını Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, A Haber canlı yayınında anlattı.

"HAYALDİ GERÇEK OLDU"

İşte o açıklamalardan satır başları;

Önemli çok büyük bir hayalin gerçekleşmesinin bizler de bugün sevincini yaşıyoruz. Uzun yıllardır Tokat'ımızda beklediğimiz havalimanımız bugünü Cumhurbaşkanımız tarafından açılmış olacak. Hayaldi gerçek oldu diyorum.

YOLCU KAPASİTESİ NE KADAR?

Tokat Havalimanı'mız hemen arkamızda uluslararası bir havalimanı. 2 milyon yolcu kapasitesi olan bir havalimanı. Kargo uçaklarının inebileceği uluslararası uçuşlara da son derece uygun olan çok önemli bir hizmet. Tokat'ın turizmine, tarımına, sanayisine, istihdamına çok önemli katkılar sağlayacak bir proje olacak.