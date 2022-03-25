Tokat Havalimanı açılıyor! Bölgeye katkısı ne olacak? Uçuşlar nasıl olacak? Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu A Haber'de anlattı
Tokat Havalimanı bugün Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete giriyor. Nerelere uçuşlar olacak? Yolcu kapasitesi ne kadar? Tokat - İstanbul uçuşları ne sıklıkla olacak? İzmir'e uçuşlar olacak mı? Yurt dışından uçuşlar olacak mı? Bölgeye büyük katkı sağlayacak projenin detaylarını Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, A Haber canlı yayınında anlattı.
Geri sayım bitti. Tokat Havalimanı bugün Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete giriyor.
Bölgeye büyük katkı sağlayacak projenin detaylarını Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, A Haber canlı yayınında anlattı.
"HAYALDİ GERÇEK OLDU"
İşte o açıklamalardan satır başları;
Önemli çok büyük bir hayalin gerçekleşmesinin bizler de bugün sevincini yaşıyoruz. Uzun yıllardır Tokat'ımızda beklediğimiz havalimanımız bugünü Cumhurbaşkanımız tarafından açılmış olacak. Hayaldi gerçek oldu diyorum.
YOLCU KAPASİTESİ NE KADAR?
Tokat Havalimanı'mız hemen arkamızda uluslararası bir havalimanı. 2 milyon yolcu kapasitesi olan bir havalimanı. Kargo uçaklarının inebileceği uluslararası uçuşlara da son derece uygun olan çok önemli bir hizmet. Tokat'ın turizmine, tarımına, sanayisine, istihdamına çok önemli katkılar sağlayacak bir proje olacak.
SADECE ŞEHRİMİZE DEĞİL ÜLKEMİZE GÜZELLİKLER GETİRECEK
Bu güzel hizmeti yapan Cumhurbaşkanımıza onlarca teşekkür etmek istiyorum. Bugün de çok güzel bir şekilde ağırlayacağız. Sadece şehrimize değil ülkemize de güzellikler getirecek.
İSTANBUL'A UÇUŞLAR NASIL OLACAK?
İlk etapta Tokat – İstanbul, İstanbul – Tokat uçuşlarımız olacak. Haftanın 4 günü İstanbul Havalimanı'mızda 3 günü de Sabiha Gökçen Havalimanı'mızdan uçuşlarımız yapılmış olacak. 700 bine yakın İstanbul'da yaşayan hemşerilerimiz var.
Belki günde 1 tane uçak seferi yeterli gelmeyecek. Bunun sayısı 2 belki 3'e kadar çıkacağa kanaatindeyim. Doluluk noktasında sıkıntı çıkmayacağını düşünüyorum.
Tokat hasretle Cumhurbaşkanımızı bekliyor. Büyük bir heyecanla büyük bir coşkuyla bekliyoruz.
TOKAT HAVALİMANI'NIN ÖZELLİKLERİ
- 2 bin 700 metre pist uzunluğu
- 16 bin 200 metrekarelik terminal terminal binası
- Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi
- 5 yolcu ve 2 kargo olmak üzere 7 uçak park alanı
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