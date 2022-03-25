Yeni seçim Kanunu düzenlemesi komisyonda kabul edildi! Yasa teklifi neler getiriyor?

Anayasa Komisyonu'nun önceki gün yapılan toplantısında muhalefet her zaman olduğu gibi düzenlemenin çıkmasını engellemek için her türlü yönteme başvurdu. Zaman zaman da ortamı provoke etti. Teklifte AK Parti ve MHP'nin ortak önergeleri ile bazı değişiklikler de yapıldı. Teklifin getirdikleri ve yapılan değişiklikler şöyle: