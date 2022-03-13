Son 4 günde 8 devlet başkanı 2 başbakan 2 uluslararası kuruluş başkanıyla görüştü! Başkan Erdoğan’dan barış diplomasisi

Başkan Erdoğan, daha sonra ilk olarak Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Zelenskiy ile 26 Şubat ve 4 Mart'ta da telefon görüşmeleri gerçekleştiren Erdoğan, görüşmelerde daha fazla can kaybının yaşanmaması ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesi için ateşkes ilanı noktasında çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de 6 Mart'ta telefonda görüşen Erdoğan, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözülmesi konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini vurgulayan Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım." çağrısında bulundu.