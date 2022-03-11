Son dakika: Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi ABD basınında! O detaya dikkat çektiler
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesi ABD basınında geniş yankı uyandırdı. ABD basını, Başkan Erdoğan'ın 'Türkiye'ye uygulanan haksız yaptırımları kaldırın' çağrısına dikkat çekti.
HAKSIZ YAPTIRIM ÇAĞRISI
Washington Post, "Erdoğan Biden'dan Türkiye'ye yönelik "haksız" yaptırımları kaldırmasını da istediğini söyledi" ifadelerini kullandı.
Reuters görüşmeye ilişkin, "Erdoğan, Biden'a Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik 'haksız' yaptırımları kaldırma zamanının geldiğini söyledi" dedi.
CNN ise, "Türk lider Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmede Ukrayna hakkındaki "ortak endişeleri" tartıştı" başlığına yer verdi.
Wall Street Journal, "Türkiye Rusya-Ukrayna anlaşmazlığının çözümünde rol arıyor, ABD ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN: HAKSIZ YAPTIRIMLARI KALDIRIN
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, görüşmede, Rusta ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirtti. Diğer yandan savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik haksız yaptırımların kaldırılması gerektiğini dile getirdi.
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