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Vatandaş yolda Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı! Kar küreme aracının bu hali isyan ettirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2022
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Vatandaş yolda Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı! Kar küreme aracının bu hali isyan ettirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın kar uyarılarına rağmen İBB bir kez daha yolda kaldı. Toplu taşımanın aksaması, vatandaşların yolda kalması derken son olarak da kar küreme aracının işlevsiz kalması sosyal medyada CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkinin çığ gibi büyümesine neden oldu. İstanbullular İmamoğlu'nun bir kez daha sınıfta kaldığını belirtti.

İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kar küreme aracının da yolda kaldığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar 3 gündür etkisini göstermeye devam ediyor. Yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Karları temizlemek için yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme aracının da yolda kaldığı görüldü.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, günlerdir devam eden kar yağışı uyarılarına rağmen gerekli tedbirleri almayarak vatandaşlara mağduriyet yaşattı.

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Vatandaşlar İETT otobüslerinin yolda kalmasına da isyan etti. Kolları sıvayan vatandaşlar, İETT otobüslerini bizzat itmek zorunda kaldı.

İKİ AY ÖNCENİN AYNISI!

24 Ocak 2022 tarihinde yaşanan kar felaketinde İngiliz Büyükelçi ile kalkan balığı ciğeri yemeye giden Ekrem İmamoğlu, vatandaşların büyük tepkisini çekmişti. Aradan geçen süre CHP'li İBB yönetimindeki zaafiyetin olumlu yöne evrilmediğini gösterdi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

İstanbul'da yaşanan kar felaketine ilişkin vatandaşlar sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

İstanbul'un dört bir yanından kareler ve videolar paylaşan vatandaşlar yaşanılan mağduriyeti gözler önüne serdi.

İstanbullular CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir kez daha sınıfta kaldığını dile getirdi.

Sosyal medya platformu Twitter'da tepki gösteren binlerce kullanıcı İETT'nin aksamasına isyan etti.

Özellikle geç saatte işte çıkan AVM çalışanları, İETT tarafından iptal edilen hat seferleri nedeniyle evlerine ulaşmakta güçlük çekti.

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