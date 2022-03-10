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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye geldi! Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye’ye geldi! Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek

Son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.

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