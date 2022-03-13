Başkan Erdoğan'dan Yunan Başbakan Miçotakis ile kritik görüşme! Dünyanın gözü İstanbul'da
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı diplomasisini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i İstanbul'da ağırlıyor. Basına kapalı gerçekleşen yemek, 14.00'te başladı. Avrupa'nın doğusundaki savaşın yanı sıra Başkan Erdoğan ve Miçotakis arasında ikili ilişkiler ile güncel jeopolitik gelişmelerin konuşulması bekleniyor.
Başkan Erdoğan'ın, İstanbul'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yapacağı görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel jeopolitik gelişmelerin ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımalarının masaya yatırılması öngörülüyor.
Türkiye-Yunanistan ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ile enerji başlıklarının görüşmede değerlendirilmesi bekleniyor. Türkiye, son dönemde birbiri ardına ziyaretlerde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail ile ekonomik iş birliğine yönelik kararlar alırken Suudi Arabistan ve Mısır ile de görüşme trafiğini yoğunlaştırmıştı. İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Miçotakis ile görüşmesinin başta ticaret ve turizm olmak üzere iki ülke ekonomik ilişkilerine de olumlu yansıyacağı beklentisini taşıyor.
MIÇOTAKIS İSTANBUL'DA
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Başkan Erdoğan ile görüşme yapmak üzere İstanbul'a geldi. Miçotakis, Başkan Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde yapacağı görüşme öncesi Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti.
GÖRÜŞME BAŞLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulü başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, burada Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen yemek, 14.00'te başladı.
2021'DE İKİLİ TİCARET HACMİ 5,3 MİLYAR DOLAR OLDU
Uluslararası Ticaret Merkezi verilerine göre, son 10 yıllık dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret hacmi dalgalı bir seyir izledi. Türkiye, 2019'dan bu yana Yunanistan ile ticarette fazla veriyor. 2012'de 5 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmi, 2014 yılında 6 milyar doları aşarken 2021'de 5,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl Yunanistan'a 3,1 milyar dolarlık ihracat yapılırken bu ülkeden 2,2 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi.
Yunanistan'a en fazla ihracat yapılan sektörler arasında, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, elektrik ve elektronik, otomotiv ve tekstil gibi sektörler öne çıkıyor.
Yunanistan'dan Türkiye'ye 2002-2021 döneminde yaklaşık 7 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım yapıldı. Bu tutar aynı dönemde Türkiye'ye yapılan toplam uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 3,9'una karşılık geldi.
"TİCARET HACMİNİN 6-7 MİLYAR DOLARA ÇIKMASI İSTİYORUZ"
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet, AA muhabirine, iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesini iş dünyası olarak olumlu karşıladıklarını belirten Ahmet, "Doğu Bloku'nda savaşın olduğu kritik bir dönemde bu görüşmenin gerçekleştirilmesi oldukça kıymetli. Sınır komşumuz Yunanistan ile böyle bir zamanda bir araya gelinmesi iş dünyası açısından önem taşıyor. Yunanistan ile daha sıkı diplomatik ilişkiler, iş dünyasının da hem cesaretini hem motivasyonunu artıracaktır." dedi.
Ahmet, iki ülkenin 5 milyar dolar civarında olan ticaret hacminin hızlı bir şekilde 6-7 milyar dolarlara gitmesini istediklerini ifade ederek Türk iş insanlarına Yunanistan'da yatırım yapma imkanlarının kolaylaştırılmasını talep etti.
Yunanistan'dan ithal edilen ürünlerin ağırlıklı olarak petrokimya ve tarım ürünlerinde yoğunlaştığına dikkati çeken Ahmet, ihracat tarafında bu ülkeye ise otomotiv sektöründen hazır giyime, takıdan makine, hububat ve bakliyata kadar birçok sektörde ürün satışının söz konusu olduğunu bildirdi.
"TURİZMDE ORTAK PAKET PROGRAMLAR YAPABİLİRİZ"
Ahmet, Yunanistan ile tarım, turizm ve enerji alanlarında iş birliği fırsatları olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:
"Tarımda görüyoruz ki en ufak bir savaş ya da lojistik probleminde ülkelerin gıdaya ulaşmaları zorlaşıyor ve bunun enflasyonun üzerinde büyük etkileri oluyor. İki ülke arasında tarım alanında ciddi bir ticaret potansiyeli var. Ortak denizimizin olduğu Yunanistan ile birkaç gün Türkiye, birkaç gün Yunanistan olacak şekilde ortak paket programlarla hem Avrupa'dan hem başka ülkelerden turistleri ağırlayabiliriz. Enerji sektöründe ortak yatırımların yapılmasında da büyük fayda görüyoruz. Bu alanda Türk ve Yunan şirketleri konsorsiyum yapabilir."
DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyinin turizmden mobilya sektörüne kadar birçok sektörde iş insanlarının yer aldığı geniş kapsamlı bir konsey olduğunu dile getiren Ahmet, Erdoğan ile Miçotakis'in de katılacağı bir iş forumunda iki ülkeden iş insanlarının bir araya gelmesini istediklerini kaydetti.
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