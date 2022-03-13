Başkan Erdoğan’dan Yunan Başbakan Miçotakis ile kritik görüşme! Dünyanın gözü İstanbul’da

Türkiye-Yunanistan ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ile enerji başlıklarının görüşmede değerlendirilmesi bekleniyor. Türkiye, son dönemde birbiri ardına ziyaretlerde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail ile ekonomik iş birliğine yönelik kararlar alırken Suudi Arabistan ve Mısır ile de görüşme trafiğini yoğunlaştırmıştı. İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Miçotakis ile görüşmesinin başta ticaret ve turizm olmak üzere iki ülke ekonomik ilişkilerine de olumlu yansıyacağı beklentisini taşıyor.

MIÇOTAKIS İSTANBUL'DA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Başkan Erdoğan ile görüşme yapmak üzere İstanbul'a geldi. Miçotakis, Başkan Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde yapacağı görüşme öncesi Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti.