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Son dakika: Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2022 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda gerçekleştirdiği açılış konuşmasının ardından Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşme gerçekleştirdi.

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