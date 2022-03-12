İş dünyasının beklediği buluşma! Gözler Başkan Erdoğan Miçotakis görüşmesinde

Yunanistan'a en fazla ihracat yapılan sektörler arasında, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, elektrik ve elektronik, otomotiv ve tekstil gibi sektörler öne çıkıyor.

Yunanistan'dan Türkiye'ye 2002-2021 döneminde yaklaşık 7 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım yapıldı. Bu tutar aynı dönemde Türkiye'ye yapılan toplam uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 3,9'una karşılık geldi.