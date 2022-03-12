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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda peş peş peşe kritik görüşmeler

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Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Antalya Diplomasi Forumu’nda peş peş peşe kritik görüşmeler

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci gününde diplomasi trafiği sürüyor. Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik’le görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan daha sonra Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ile de görüştü.

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