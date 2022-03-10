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Başkan Erdoğan'dan 5 günde 5 kritik temas! Türkiye diplomasinin merkezi

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Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Başkan Erdoğan’dan 5 günde 5 kritik temas! Türkiye diplomasinin merkezi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün, 13 Mart Pazar günü Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 14 Mart Pazartesi de Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Türkiye'ye geliyor. Masada Rusya’nın durumu nedeniyle Akdeniz gazının Avrupa’ya Türkiye üzerinden ulaştırılması var.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin 20'yi aşkın devlet başkanıyla görüşmeler yapmasının ardından Türkiye'de diplomasi trafiği yoğunlaştı. Başkan Erdoğan, 5 günde 5 kritik temas gerçekleştirecek.

ALİYEV ANKARA'YA GELİYOR

Dün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyaretinin ardından bugün de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ankara'ya gelecek.

Aliyev'in sürpriz ziyaretinde en kritik başlığı Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin ardından yürütülen diplomatik temaslar ve yükselen enerji fiyatlarına karşı olası senaryolar oluşturacak.

BIDEN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan'ın bugünkü diğer önemli görüşmesi ise ABD Başkanı Joe Biden ile olacak. Saat 18.30'da gerçekleşecek görüşmede öncelikli gündem Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi.

BAŞKAN ERDOĞAN ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NA KATILACAK

Başkan Erdoğan yarın da dünya liderlerinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ile üçlü formatta buluşacağı Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.

Başkan Erdoğan forumda başta NATO Genel Sekreteri olmak üzere ikili görüşmeler yapacak.

MİÇOTAKİS İLE ÖĞLE YEMEĞİ

Diplomatik temaslar kapsamında Başkan Erdoğan'ın en kritik görüşmelerinden biri de Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis ile görüşme. Erdoğan, Miçotakis'ten gelen randevu talebi üzerine Yunan Başbakanı ile İstanbul'da öğle yemeğinde bir araya gelecek.

SON GÖRÜŞME SCHOLZ İLE

Başkan Erdoğan'ın 5 günlük kritik görüşme trafiğinin sonuncusu ise pazartesi günü gerçekleşecek. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyaretinin ana gündem maddesi de Ukrayna-Rusya krizi.

Scholz'un günübirlik ziyaretinde Karadeniz'in kuzeyindeki krizin sonlandırılması için Türkiye ile Almanya'nın atacağı adımlar, yükselen enerji fiyatlarına karşı gündeme gelebilecek alternatifler ve diplomasi çabaları değerlendirilecek. Rusya'nın AB ülkelerine doğalgazı kesmesi halinde atılabilecek adımlar da konu başlıklarından.

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