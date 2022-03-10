Başkan Erdoğan’dan 5 günde 5 kritik temas! Türkiye diplomasinin merkezi

MİÇOTAKİS İLE ÖĞLE YEMEĞİ

Diplomatik temaslar kapsamında Başkan Erdoğan'ın en kritik görüşmelerinden biri de Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis ile görüşme. Erdoğan, Miçotakis'ten gelen randevu talebi üzerine Yunan Başbakanı ile İstanbul'da öğle yemeğinde bir araya gelecek.