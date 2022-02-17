Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den elektrik faturası açıklaması
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Vatandaşın üzerindeki enerji yükünün nasıl azaltılacağı yönünde uzun müzakereler yaptık" ifadelerini kullanırken, saatlerin okunma aralığıyla ilgili herhangi bir hak kaybı yok açıklamasında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, canlı yayında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
ELEKTRİKTE YENİ KARARLAR
Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Dün Kabine toplantısında bunlar enine boyuna müzakere edildi. Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun biz de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra birkaç adım atılacağını söyledi. Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluşuyor. Sizin sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz.
Dernek ve vakıfların yöneticileri, abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine gidip durumlarını bildirecekler. Dağıtım şirketlerine başvuracak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar.
ESNAFA ELEKTRİKTE İNDİRİMLİ TARİFE
Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor.
Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarından muhtemelen yüzde 25 indirim olacak."
ERDOĞAN: ELEKTRİKTE TARİFE RAKAMLARI, VATANDAŞIMIZ LEHİNE YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Elektrikte 210 kilowatt saate kadarki düşük tarife ve 210 kilowatt saatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Küçük esnaf ve sanaatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir" dedi.
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