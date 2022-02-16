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Elektrik faturaları düşecek mi? Kabine Toplantısı öncesi Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2022
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Elektrik faturaları düşecek mi? Kabine Toplantısı öncesi Başkan Erdoğan’dan önemli açıklama

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. En çok merak edilen soru ise, "elektrik faturaları düşecek mi?" oldu. Kabine Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor." dedi.

14 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye döndü. Dönüş yolunda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Erdoğan, elektrik faturaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında "Elektrik dağıtımı devlet eliyle yapılsın, vergi yükü azaltılsın" önerisinin hatırlatılması üzerine Başkan Erdoğan, "Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. İnşallah Kabine Toplantısında etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İndirim yapılana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim." sözlerini değerlendiren Başkan Erdoğan, "Bir siyasi partinin genel başkanı, "Ben elektrik faturasını ödemeyeceğim" diyorsa bu ne anlama gelir? Sen elektrik faturanı ödemediğin zaman yapılacak işlem nedir? Elektriğin kesilmesidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Erdoğan, muhalefetin ekonomi açıklamalarıyla ilgili, "Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı çekmesine sebebiyet verecek adımlara fırsat vermeyiz. Zaman zaman ekonomi ile alakalı konularda yalan yanlış konuşuyorlar. Ama gerek elektrik konusunda gerek diğer konularda, bunların hiçbirine biz vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz ve vatandaşlarımızla geleceğe yönelik adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

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