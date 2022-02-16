Elektrik faturaları düşecek mi? 2022 Kabine Toplantısı elektrik faturası kararı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER
Elektrik faturaları düşecek mi? Yüksek elektrik faturaları nedeniyle hükümet çalışmalarını sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırlıklarını yaptığını belirten Başkan Erdoğan, konunun Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler elektrik faturalarına çevrildi. Peki, elektrik faturaları düşecek mi? 2022 Kabine Toplantısı elektrik faturası kararı ne oldu? İşte haberin detayları...
Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturalarının yüksek gelmesi nedeniyle faturalarda indirim yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırlıklarını yaptığını belirterek, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, elektrik faturaları düşecek mi? 2022 Kabine Toplantısı elektrik faturası kararı ne oldu? İşte son gelişmeler...
ELEKTRİK FATURALARI DÜŞECEK Mİ?
Başkan Erdoğan elektrik faturaları hakkıdna yaptığı açıklamada, "Kabine toplantısında etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız." ifadesini kullandı. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan, alınan yeni yeni kararları duyuracak. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında "Elektrik dağıtımı devlet eliyle yapılsın, vergi yükü azaltılsın" önerisinin hatırlatılması üzerine Başkan Erdoğan, "Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. İnşallah Kabine Toplantısında etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız." dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İndirim yapılana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim." sözlerini değerlendiren Başkan Erdoğan, "Bir siyasi partinin genel başkanı, "Ben elektrik faturasını ödemeyeceğim" diyorsa bu ne anlama gelir? Sen elektrik faturanı ödemediğin zaman yapılacak işlem nedir? Elektriğin kesilmesidir." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Başkan Erdoğan, muhalefetin ekonomi açıklamalarıyla ilgili, "Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı çekmesine sebebiyet verecek adımlara fırsat vermeyiz. Zaman zaman ekonomi ile alakalı konularda yalan yanlış konuşuyorlar. Ama gerek elektrik konusunda gerek diğer konularda, bunların hiçbirine biz vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz ve vatandaşlarımızla geleceğe yönelik adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.
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