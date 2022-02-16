Elektrik faturaları düşecek mi? 2022 Kabine Toplantısı elektrik faturası kararı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER

Öte yandan Başkan Erdoğan, muhalefetin ekonomi açıklamalarıyla ilgili, "Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı çekmesine sebebiyet verecek adımlara fırsat vermeyiz. Zaman zaman ekonomi ile alakalı konularda yalan yanlış konuşuyorlar. Ama gerek elektrik konusunda gerek diğer konularda, bunların hiçbirine biz vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz ve vatandaşlarımızla geleceğe yönelik adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

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