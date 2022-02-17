17 Şubat 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Elektrik faturasında yeni düzenleme! Tarife nasıl olacak? Cemevleri faturası konut tarifesinden
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yapılan Kabine toplantısının ardından elektrikte yeni düzenlemelerin yapılacağını duyurdu. Derneklerin ve cemevlerinin elektrik faturası konut statüsüne alındı. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacak. Atılan adımlar 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin ayrıntıları neler? Elektrikte yeni tarife nasıl olacak? Detayları A Haber muhabirleri Aslı Bilger Kutludağ ve Mehmet Karataş aktardı.