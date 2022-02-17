17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Elektrik faturasında yeni düzenleme! Tarife nasıl olacak? Cemevleri faturası konut tarifesinden

Elektrik faturasında yeni düzenleme! Tarife nasıl olacak? Cemevleri faturası konut tarifesinden

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.02.2022 09:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yapılan Kabine toplantısının ardından elektrikte yeni düzenlemelerin yapılacağını duyurdu. Derneklerin ve cemevlerinin elektrik faturası konut statüsüne alındı. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacak. Atılan adımlar 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin ayrıntıları neler? Elektrikte yeni tarife nasıl olacak? Detayları A Haber muhabirleri Aslı Bilger Kutludağ ve Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Elektrikte yeni tarife nasıl olacak?
Elektrikte yeni tarife nasıl olacak?
3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?
3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?
OGS depozitosu iade edilecek mi?
OGS depozitosu iade edilecek mi?
İstanbul’da kiralar düşer mi?
İstanbul’da kiralar düşer mi?
Bursa’da su tüketim bedeline yüzde 7 indirim
Bursa’da su tüketim bedeline yüzde 7 indirim
Fatih 3. arama sondaja başladı
Fatih 3. arama sondaja başladı
3600 ek gösterge için ilk toplantı
3600 ek gösterge için ilk toplantı
Elektrik faturaları düşecek mi?
Elektrik faturaları düşecek mi?
3600 ek gösterge buluşması
3600 ek gösterge buluşması
Tarladan sofraya fiyat farkı!
Tarladan sofraya fiyat farkı!
Yeni sistemde altın nasıl bozdurulacak?
Yeni sistemde altın nasıl bozdurulacak?
Tarladan sofraya fiyat farkı!
Tarladan sofraya fiyat farkı!
Daha Fazla Video Göster