Elektrik faturasında yeni düzenleme! Tarife nasıl olacak? Cemevleri faturası konut tarifesinden

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yapılan Kabine toplantısının ardından elektrikte yeni düzenlemelerin yapılacağını duyurdu. Derneklerin ve cemevlerinin elektrik faturası konut statüsüne alındı. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacak. Atılan adımlar 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin ayrıntıları neler? Elektrikte yeni tarife nasıl olacak? Detayları A Haber muhabirleri Aslı Bilger Kutludağ ve Mehmet Karataş aktardı.

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