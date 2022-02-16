Elektrik fiyatlarında 210 kilovata kadar bir ucuzlama düşünülüyor! Binali Yıldırım’dan son dakika açıklaması

"ESNAF İÇİN DE İYİLEŞTİRME OLACAK"

Yıldırım, esnafın ile ticarethanelerin fatura yükünün fazlalaştığını ve hesapları bozduğunu vurgulayarak, "Esnafın, ticarethanelerin elektrik faturasının yükü fazlalaştı. Onların hesaplarını bozdu. 210 sınırına kadar bir iyileştirme düşünülüyor. Detayları açıklanmadı. İkincisi bu iki kademeli tarifeye ticarethane ve esnaf da dahil edildi. Bir üçüncü konu da dernekler, vakıflar, cemevleri, camiler gibi ticari amacı olmayan müesseseler de yine birinci kademe tarifenin içine sokuldu. Esnafın düzenleme içine alınması çok önemli." dedi.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"4 milyon haneye nakit para olarak elektrik desteği verilecek. 30 milyon abonenin 4 milyonu böyle rahatlamış oluyor. Onlara böyle bir imkân sağlanıyor. Doğal gazda da böyle bir şey var. 450 lira ile 1150 lira arasında ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Bence en çarpıcı fayda ticarethane ve mesken tarifelerinin aynı kategoriye alınması oldu. Bu çok önemli bir şey. Altını çizmekte fayda var.