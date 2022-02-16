Elektrik fiyatlarında 210 kilovata kadar bir ucuzlama düşünülüyor! Binali Yıldırım'dan son dakika açıklaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada elektrik faturalarında yeni bir düzenleme yapılacağının sinyallerini verdi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım katıldığı canlı yayında bu düzenlemenin detaylarını paylaştı. Peki yeni elektrik düzenlemesi nasıl olacak? İşte detaylar...
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada elektrik faturalarında bir düzenleme yapılacağını belirtti.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım katıldığı canlı yayında bu düzenlemenin detayını paylaştı.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım katıldığı canlı yayında "Elektrik fiyatlarında 210 sınırına kadar bir ucuzlama düşünülüyor." ifadelerini kullandı.
Yeni bir elektrik düzenlemesi yapılacağının sinyalini veren Yıldırım, 210 kilovata kadar olan birim fiyatının yeniden gözden geçirileceğini vurgulayarak, "İyileştirme 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak." diye konuştu.
"ESNAF İÇİN DE İYİLEŞTİRME OLACAK"
Yıldırım, esnafın ile ticarethanelerin fatura yükünün fazlalaştığını ve hesapları bozduğunu vurgulayarak, "Esnafın, ticarethanelerin elektrik faturasının yükü fazlalaştı. Onların hesaplarını bozdu. 210 sınırına kadar bir iyileştirme düşünülüyor. Detayları açıklanmadı. İkincisi bu iki kademeli tarifeye ticarethane ve esnaf da dahil edildi. Bir üçüncü konu da dernekler, vakıflar, cemevleri, camiler gibi ticari amacı olmayan müesseseler de yine birinci kademe tarifenin içine sokuldu. Esnafın düzenleme içine alınması çok önemli." dedi.
Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"4 milyon haneye nakit para olarak elektrik desteği verilecek. 30 milyon abonenin 4 milyonu böyle rahatlamış oluyor. Onlara böyle bir imkân sağlanıyor. Doğal gazda da böyle bir şey var. 450 lira ile 1150 lira arasında ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Bence en çarpıcı fayda ticarethane ve mesken tarifelerinin aynı kategoriye alınması oldu. Bu çok önemli bir şey. Altını çizmekte fayda var.
ELEKTRİK FATURALARI NEDEN YÜKSELDİ?
Kuraklık nedeniyle sudan elde ettiğimiz elektrikte yarı yarıya düşüş oldu. Kuraklık çok büyü etken. Bu sene yağışlar iyi. Bu sene umutluyuz. Kar yılı var yılı olarak dönecek diye bekliyoruz. Bunda ciddi bir iyileşme olacak. Maliyet artışı pandemi süresince öyle oldu ki, bu süre içerisinde 2021'in sonuna kadar yansıtmadık. Tüketici fiyatlarına vatandaşın faturasına yansıtmadık. Şimdi 100 milyarı hazineden verdik ama bundan sonra hizmetin sürdürülebilirliği risk altına girdiği için bir şey yapmak mecburiyetindeydik. İyileştirmeler yapılmadan dahi, şu anda maliyetin altında veriliyor. Geçmiş yıllarda 66 ilde günde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılıyordu. Bugün elektriğin kesintisi demek, kimse bunu kabul etmez dolayısıyla hizmetin sürdürülebilirliği esastır. Vatandaşın konforunun aşağı inmemesi şart. Faturalara yansıtılmayan toplam maliyet 100 milyar lira."
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
ELEKTRİK BEDELLERİ DÜNYA GENELİNDE YÜKSELİYOR
Son dönemde elektrik fiyatları tüm dünyada yükselmiştir. Bu sadece bize mahsus bir durum değildir. Küresel düzeyde fiyatlar artmıştır. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının Avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden karşılaştırmasını yaparak gerçek tabloyu dikkatinize sunmak istiyorum.
Konutlarda aylık 200 kilowat tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'da 34 ülke arasında vatandaşlarına en ekonomik hizmeti sunan 3. ülkesidir. Norveç 35, Fransa 45, Hollanda 60, Belçika 92, Almanya'da 100 Avro'dur. Asgari ücretle mukayese ettiğimizde ülkemizde yüzde 5,5 oran karşımıza çıkmaktadır.
Benzer tablo doğalgaz konusunda da geçerlidir. Türkiye 100 metreküplük tüketime 18,5 Avroluk faturasıyla Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmeti sunan ülkesidir.
Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir.Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir."
ELEKTRİK FİYATLARINDA YENİ DÜZENLEME
Geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik. Yılbaşı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrik ve doğalgazda haneleri desteklemeye devam ediyoruz. 150 kilowat olan en düşük tarife dilimini 210 kilowata düzeltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık.
Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık. 210 kilovat saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecektir. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır.
DERNEKLER VAKIFLAR CEMEVLERİ DE DAHİL EDİLECEK
Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir. Doğalgaz tüketim desteği ile ilgili hazırlıklar tamamlandı.
Elektrik desteğinde 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Sosyal güvenlik şemsiyemizin kapsama alanını, etkisini geliştirecek yeni sosyal destek paketi ile hazırlıklara başlanması talimatını verdik.
Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguluyorduk. Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına yüzde 30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği sağlamış oluyoruz."
Eğitim öğrenimin yeni dönemine huzurlu bir şekilde başladık.Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu da geçtiğimiz hafta yürürlüğe koyduk. Aralık ayının son haftasında yaptığımız yeni düzenlemenin olumlu etkilerini görüyoruz.
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