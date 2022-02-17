17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 bin 398 kişi yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 bin 398 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 bin 398 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülke genelinde yapılan 'Aranan Şahıslar' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan toplam 2 bin 398 kişi yakalandı." denildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA