SON DAKİKA! Elektrikte indirim için formüller masada! Vatandaşa çifte destek
Son dakika haberine göre: Yüksek elektrik faturalarıyla ilgili çalışmalar hızlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çarşamba günü kabine toplantısında enerji faturalarındaki yükün azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında bir sunum yapacak. Evlerde KDV’nin indirilmesi ve kademenin yükseltilmesi, esnafa da kademeli tarife gündemde.
Yüksek elektrik faturalarıyla ilgili çalışmalar hızlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çarşamba günü kabine toplantısında enerji faturalarındaki yükün azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında bir sunum yapacak. Masada esnafa kademeli model, meskenler için kademenin yükseltilmesi ve KDV indirimi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği destek miktarlarının artırılması ile Cemevi, dernek ve vakıfların 'ticarethane' tarifesinden çıkarılması konuları yer alacak.
Türkiye global enerji zamlarını vatandaşa en az oranda yansıtmaya çalışırken, enerji yükünün vatandaş lehine azaltılması için yeni çalışmalarda yarın Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılması beklenen sunum kapsamında hem esnafı hem de haneleri rahatlatacak çözümlerin masada olacağı öğrenildi.
Enerji yönetiminden edinilen bilgiye göre, mesken abonelerinin elektrik tüketimlerinin günlük 7 kWh'a kadar olan kullanımları düşük kademeli tarifeden, bunun üzerindeki kısım ise yüksek kademeli tarifeden faturalandırılırken, bu rakamın günlük 8 kWh'ye çıkarılması gündemde. Faturalarda yer alan yüzde 18'lik KDV'nin yalnızca meskenlerle sınırlı olmak kaydıyla düşürülmesi de masada olacak.
ESNAF TARİFESİ DEĞİŞEBİLİR
Esnafa getirilmesi planlanan kademeli tarifeyle ilgili oranlar da görüşülecek. Küçük esnaf için, konutlarda olduğu gibi ortalama tüketim miktarı belirlenerek, o miktara kadar olan kısım daha düşük faturalandırılacak.
TİCARETHANE STATÜSÜNDEN ÇIKARILACAKLAR
Yapılacak çalışmalarla abone gruplarında bugüne kadar "ticarethane" statüsünde yer alan Cemevi, dernek ve vakıflar bu gruptan çıkarılarak. Daha düşük faturalandırılan bir abone grubuna geçirilecek.
AİLE BAKANLIĞI'NIN DESTEKLERİ ARTIRILACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon haneye 2.3 milyar liralık elektrik desteği faturası yardımında bulunurken, destek verilen hane sayısı ve miktarının artırılmasına yönelik de çalışma yapıldığı öğrenildi. 2022 için yardımın üst limiti 206 TL olarak belirlenirken, 1-2 kişi oturan haneler için ise alt limit 103 TL olarak belirlenmişti. Yapılacak çalışmayla bu miktarların da artırılması bekleniyor.
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