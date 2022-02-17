Son dakika: Maske takma zorunluluğu kalktı mı? 2022 maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?
Maske takma zorunluluğu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla birlikte salgını önlemek adına bazı tedbirler hayata geçirildi. Bu kapsamda yurt genelinde maske takma zorunluluğu getirildi. Son günlerde maske takma zorunluluğunun hangi tarihte kalkacağı merak edilirken, konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Peki, maske takma zorunluluğu kalktı mı? 2022 maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte cevaplar...
Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından maske takma zorunluluğu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler maske yasağının kalkıp kalkmayacağına çevrildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, maske takma zorunluluğu kalktı mı? 2022 maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte haberin detayları...
MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili Türkiye'de ne zaman hayata geçeceği sorusuna yanıt verdi.
Bakan Koca, konu hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."
"VAKA SAYILARI DÜŞÜŞE GEÇECEK"
Bakan Koca, omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.
"Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz."
"Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim-araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler de dahil olmak üzere her devlet hastanesinde uygulanmaya başlayacak. Martta da omicron varyantına yönelik TURKOVAC aşısını tamamlamayı düşünüyoruz."
Koca, TURKOVAC'ın iki haftaya kadar da aile hekimlerine dağıtılacağını söyledi.
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