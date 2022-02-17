Son dakika: Maske takma zorunluluğu kalktı mı? 2022 maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından maske takma zorunluluğu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler maske yasağının kalkıp kalkmayacağına çevrildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, maske takma zorunluluğu kalktı mı? 2022 maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte haberin detayları...

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili Türkiye'de ne zaman hayata geçeceği sorusuna yanıt verdi.