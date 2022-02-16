Zincir marketlerinin indirim oyunu! Başkan Erdoğan net konuştu: Öyle veya böyle inecek
Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, zincir marketlerinin fiyat oyunu ile ilgili olarak da konuştu. Başkan Erdoğan, "Şu an itibarıyla gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bunları yakın markaja almış durumda. Öyle veya böyle inecek. Bir defa vatandaşımızı bunlara ezdirmeyeceğiz. Bunların üzerine üzerine gideceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.
Başkan Erdoğan cumartesi günü Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Açıklama sonrası zincir marketlerinin yaptıkları fiyat oyunları ortaya çıkarken, Başkan Erdoğan bu konu hakkında net konuştu.
Erdoğan, "Cumartesi günü enflasyonla mücadele yolunda çok önemli bir karar açıkladınız. Gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e düşürüldü. Ancak özellikle marketlerde gıda ürünlerinde uygulamada bir sıkıntı olduğuna dair genel bir kanaat var. Özellikle zincir marketler cephesinde ilginç şeyler oldu. Örneğin KDV indirimi öncesi 30'lu bir koli yumurta 38,90 liradan satılıyordu. Açıklama sonrası aynı gün içinde aynı yumurta 45,90 liraya çekildi. Pazartesi günü zincir marketler yaptıkları 7 lira zammı, 3'er lira geri çektiler, toplamda koli başına 4'er lira zam yaptılar. Toplamda 50 bin şubesi bulunan bu zincir marketlerin organize hareket etmesi maddi anlamda bir milli güvenlik sorunu teşkil etmiyor mu? Enflasyonla Mücadele Timi kurulacağını söylemiştiniz. Bu tim enflasyonla mücadelede başarılı olabilir mi? Esnaf çocuğu bir gazeteci olarak biraz endişeliyim." şeklinde gelen soruya "Şurada 1-2 ay içerisinde bu rafların nasıl düzeldiğini hep beraber göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın." cevabını verdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın zincir marketlerinin fiyat oyunuyla ilgili verdiği o cevap:
"Bir defa hiç endişeli olmayın. Şu an itibarıyla gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bunları yakın markaja almış durumda. Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek. Ben tabii Hazine ve Maliye Bakanımıza "Süratle bunların üzerine gitmeniz gerekiyor" dedim. Onların patronlarıyla da bizzat Nureddin Bey görüşmek suretiyle bunların üzerine gitmeye ve bir de bunları teftişe devam edeceğiz. Biz devlet olarak temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik ama bir de dedik ki siz de indireceksiniz. "Biz nasıl KDV'yi 7 puan indirdiysek, buna ek olarak sizden de burada en az yüzde 7 fiyat indirimi bekliyoruz" dedik. Ki bu toplamda 14 puan eder. Onlardan da daha sonra bu istikamette açıklamalar aldık. Şimdi bu devam etmezse biz bunların üzerine çok farklı bir şekilde gideceğiz. Bir defa vatandaşımızı bunlara ezdirmeyeceğiz. Bunların üzerine üzerine gideceğiz. Böylece meyveydi, sebzeydi, hububattı, yumurtaydı, süt ve süt mamulleriydi aklınıza ne gelirse, tüm temel gıda ürünlerinde gerekli olanı yapacağız. Şurada 1-2 ay içerisinde bu rafların nasıl düzeldiğini hep beraber göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın."
"TEMEL GIDADA KDV'Yİ 1'E İNDİRDİK" DEMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü gerçekleştirilen Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na canlı bağlantı ile katılmıştı. Başkan Erdoğan, konuşmasına temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini söyleyerek başlamıştı.
Erdoğan ''Yeni düzenlemeyle gıda ürünlerinde yüzde 7'lik indirim yapmış oluyoruz. KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi ağırlığa sahiptir. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım haline gelmektedir. Gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren düzenlemeyi yarınki Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Şimdiden ülkemize, milletimize, sektörlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.'' demişti.
'ÖZEL SEKTÖRDEN DE FEDAKARLIK BEKLİYORUZ'
''Milletimizi enflasyona ezdirmemek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz'' diyen Erdoğan özel sektörden de aynı oranda fedakarlık talep etmişti.
Erdoğan sözlerine şöyle devam etmişti: ''Enflasyonla mücadele kapsamında KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz bu bizim yürütme olarak attığımız bir adımdır. Gıda sektöründe de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesinden itibaren yüzde 7 KDV, yüzde 7 sektör indirimi olarak milletimiz adına bekliyoruz. Diğer tüm sektörlerden de pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefimizin bedeli de bu fedakarlıktır. Devletin yaptığı fedakarlığı ve üstlendi yükü paylaşmak milli bir görevdir.''
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