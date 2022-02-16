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Başkan Erdoğan'dan 6 muhalefet partisinin liderine tepki! Bunlardan bir şey çıkmaz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2022
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Başkan Erdoğan’dan 6 muhalefet partisinin liderine tepki! Bunlardan bir şey çıkmaz

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE'deki kritik görüşmelerinin ardından yurda döndü. Uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 6 muhalefet partisi liderinin toplantısına tepki gösterdi. "Ekonomi ile alakalı konularda yalan yanlış konuşuyorlar" diyen Başkan Erdoğan, "Bunlar daha çok bir araya gelirler ama bunlardan bir şey çıkmaz." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı iki günlük resmi ziyaretin başarıyla tamamlandığını vurguladı. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yönelik atabileceğimiz ortak adımları ele aldık." dedi.

Başkan Erdoğan BAE ziyareti sonrası yurda döndü. Eve dönüş uçağında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 6 muhalefet partisinin gerçekleştirdiği toplantı hakkında açıklamalarda bulundu.

6 PARTİYE MESAJ: "BUNLARDAN BİR ŞEY ÇIKMAZ"

Gazeteciler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, "6 muhalefet lideri bir toplantı yaptı. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi ve kural tanımaz bir sistem" dediler ve bunun yerine Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemini istediler. Bununla ilgili mutabakat metnini de 28 Şubat'ta yayınlayacaklarını söylediler. Bu konuda görüşleriniz nedir?" sorusunu yöneltti.

BAE dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bir defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini bu milletin kendisi getirmiştir. Bunu kabul etmeyenler en başta millet iradesine saygısızlık yapıyor demektir. Tabii bunların bir araya gelmeleri manidar. Niye 28 Şubat? Bu da garip. Öbür taraftan HDP'yi çıldırtıyorlar. Oldu olacak onu da alın yanınıza. Bunlar daha çok bir araya gelirler ama bunlardan bir şey çıkmaz. Biz ise Cumhur İttifakı olarak; AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi olarak emin adımlarla kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz." dedi.

6 PARTİYE DE KAPILAR KAPALI

Muhalefetin ekonomi konusunda gerçek dışı açıklamalar yaptığını belirten Başkan Erdoğan, "Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı çekmesine sebebiyet verecek adımlara fırsat vermeyiz. Zaman zaman ekonomi ile alakalı konularda yalan yanlış konuşuyorlar. Ama gerek elektrik konusunda gerek diğer konularda, bunların hiçbirine biz vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz ve vatandaşlarımızla geleceğe yönelik adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "İleride bu 6 muhalefet partisinden Cumhur İttifakı ile birlikte olmak isteyenlere kapınız açık mı?" sorusuna şu sözlerle cevap verdi;

"Öyle bir şey olur mu? Böyle bir şeye benim kendi tabanım da müsaade etmez."

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