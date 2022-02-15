15 Şubat 2022, Salı
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Zincir marketlerin KDV oyunu! Temel gıda ürünlerine önce zam, sonra KDV indirimi mi yaptılar?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıdada KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirmesinin ardından gözler marketlere çevrildi. Ancak bazı zincir marketlerin Başkan Erdoğan'ın bu müjdesinin ardından ürünlere zam yaptığı daha sonra KDV oranında indirim yaptığı iddia ediliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör değerlendirdi.