15 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Zincir marketlerin KDV oyunu! Temel gıda ürünlerine önce zam, sonra KDV indirimi mi yaptılar?

Zincir marketlerin KDV oyunu! Temel gıda ürünlerine önce zam, sonra KDV indirimi mi yaptılar?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2022 14:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıdada KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirmesinin ardından gözler marketlere çevrildi. Ancak bazı zincir marketlerin Başkan Erdoğan'ın bu müjdesinin ardından ürünlere zam yaptığı daha sonra KDV oranında indirim yaptığı iddia ediliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zincir marketlerin KDV oyunu!
Zincir marketlerin KDV oyunu!
Çanakkale Köprüsü’nde sona doğru...
Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru...
5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı
"5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı"
Altın dönüşümlü hesap nedir?
Altın dönüşümlü hesap nedir?
Elektrik faturasına yeni destek geliyor
Elektrik faturasına yeni destek geliyor
Evdeki altın nasıl gelire dönüşecek?
Evdeki altın nasıl gelire dönüşecek?
Yüksek elektrik faturalarına çözüm yolda!
Yüksek elektrik faturalarına çözüm yolda!
KDV indirimi enflasyonu nasıl etkiler?
KDV indirimi enflasyonu nasıl etkiler?
KDV indirimi etiketlere nasıl yansıdı?
KDV indirimi etiketlere nasıl yansıdı?
Arnavutköy’de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Arnavutköy’de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Fiyatlarda otokontrol vatandaşta
Fiyatlarda otokontrol vatandaşta
3600 ek gösterge görüşmelerinde son durum ne?
3600 ek gösterge görüşmelerinde son durum ne?
Daha Fazla Video Göster