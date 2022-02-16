SON DAKİKA! Fırsatçıların KDV indirimi oyunu! Önce bindirdiler sonra indirdiler





BATAKLIĞI KURUTMAK LAZIM

ÖZELLİKLE temel gıda ürünlerinde üretici markaların zamlarda en çok ithal girdileri bahane ettiklerini anlatan Ağaoğlu, "Diyelim ki 100 liraya mal edilen bir ürünün döviz kurundaki artış nedeniyle maliyeti 115 liraya çıktı. Arada yüzde 15 fark var, ancak firma bunu bahane edip 150 liraya çıktığını söylüyor. Bu işin kökten çözümü olmalı. Devlet tüm ithal girdileri firmalara kendi satmalı. Aradaki farkı da sübvanse etmeli. Yani firma 'Maliyetim arttı' gibi bir bahane sunamamalı. Marketlerde de her ürün kalem kalem takip edilmeli ve fiyat artışının nedeni anlık sorgulanmalı. Böylece bataklık kurur. Aksi takdirde herkes işi kendine yontar. Olan da vatandaşa olur" dedi.