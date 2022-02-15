Zincir marketlerin KDV oyunu! Temel gıda ürünlerine önce zam, sonra KDV indirimi mi yaptılar?

Ekipler denetim yapıyor ve fişler kontrol ediliyor. Yüksek cezalar kesileceği ifade ediliyor ancak bu denetimin daha sıkı olması gerekiyor. Tüketiciler yüzde 7'lik indirimin yansımadığına dair şikayetler de bulunuyor. Ticaret Bakanlığı bunun için daha derin bir araştırma yapacaktır.