Zincir marketlerin KDV oyunu! Temel gıda ürünlerine önce zam, sonra KDV indirimi mi yaptılar?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıdada KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirmesinin ardından gözler marketlere çevrildi. Ancak bazı zincir marketlerin Başkan Erdoğan'ın bu müjdesinin ardından ürünlere zam yaptığı daha sonra KDV oranında indirim yaptığı iddia ediliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör değerlendirdi.
Dilek Güngör'ün canlı yayındaki açıklamaları:
"Yüzde 7'lik kısım direk olarak devletin fedakarlık yaptığı kısım. Bunun da bütçeye maliyeti 30 milyar TL'yi buluyor. Üretici ve markette tarafında kurnazlık var. Marketler bu konuda yazar kasadan fişi yansıtmış olarak görünüyor ama raflardaki fiyatlara yansımadı.
Devletin vatandaşı rahatlatmak için yapmış olduğu indirim direkt olarak marketin kasasına giriyor. Üretici tarafında ise KDV indiriminden önce 30'lu yumurtanın fiyatı 38 liraydı, KDV indirimi gelmeden hemen önce fiyatlar yükseldi. Yani artmış fiyatlardan indirim yaparak yine üretici kar etti.
Üretici tarafı 'girdi maliyetleri arttığı için fiyatları yükselteceğini söyleyerek' artışlara karşı açıklama yapıyorlar. Bunun da KDV indirimine denk geldiğini söylüyorlar. Cumartesi günü KDV indirimi açıkladıktan sonra marketler harıl harıl çalışarak etiketleri değiştirdiler.
Ekipler denetim yapıyor ve fişler kontrol ediliyor. Yüksek cezalar kesileceği ifade ediliyor ancak bu denetimin daha sıkı olması gerekiyor. Tüketiciler yüzde 7'lik indirimin yansımadığına dair şikayetler de bulunuyor. Ticaret Bakanlığı bunun için daha derin bir araştırma yapacaktır.
Burada yapılan aslında ahlaki bir çöküntü. Devletin kendi kasasında feragat ettiği rakamı tüketiciye yansıtmaması ciddi bir problem. Bununla ilgili daha sıkı denetimler yapılacak belki de ceza miktarlarının artırılması gündeme gelir.
Vatandaşı bu kadar mağdur edecek işlemler yapılıyorsa cezalar farklılaşabilir. Ben daha ileri bir kelime kullanmak istiyorum burada. Bu yapılan milli güvenlik sorunu haline geldi."
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