Dayakçı Muharrem Sarıkaya geri döndü! HaberTürk’e tepki yağıyor

- Muharrem Sarıkaya, Habertürk'te yazmaya yeniden başlamış. Bi Tokat daha atarsa genel müdür olur sanırım! Dedem ulan oğlum bu ülkede her şey olabilirsin ama rezil olmazsın derdi! Adam heykeli dikilecek adamdi vesselam

- Habertürk, canlı yayında meselaktaşını tokatlayan Muharrem Sarıkaya ile yola devam etmeye başlamış. Muharrem Sarıkaya "ikinci şans" diye yazı yazmış. Sıradan bir editörü harf hatası yapsa kovacak ve ikinci şansı vermeyecek kurum böylesine skandal olayda 2. şansı verebilmiş. Yazık

- Gaziantep'de Fatma Şahin ile görüşürken sesçi elemanı tokatlayan Muharrem Sarıkaya Habertürk'deki köşesine "genel istek üzerine" geri dönmüş. Bir sürü vıdı vıdı yapıyor, kıvırtıyor, ikinci şans diyor. Gazete yönetimine de, onu okuyacak olanlara da yazıklar olsun.

- Muharrem Sarıkaya hoşgeldiniz. Sırada dayak yiyecekler sizi bekliyor.