Dayakçı Muharrem Sarıkaya geri döndü! HaberTürk'e tepki yağıyor
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında kameraman Ahmet Demir'e tokat atan HaberTürk yazarı ve Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı ancak Sarıkaya'nın 90 günlük zorunlu izne çıkarıldığı iddia edilmişti. Muharrem Sarıkaya aylar sonra yeni yazısıyla geri döndü. Sarıkaya yazısına da 'İkinci şans' başlığını atarken, Sarıkaya'ya ve oyalama taktiği ile vatandaşları kandıran HaberTürk'e sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.
İHA çalışanı Ahmet Demir'e tokat attığı anlar ortaya çıktıktan sonra Habertürk'teki yazılarına ara veren Muharrem Sarıkaya geri döndü. Ahmet Demir'e tokat attığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Habertürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Sarıkaya, İkinci şans" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
İSTİFA ETMİŞTİ, YAZILARINA SON VERİLDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYORDU
Tokat skandalı sonrasında Ankara temsilciği görevinden istifa ettiği Habertürk'teki yazıları da yayınlanmayan Muharrem Sarıkaya'nın iş akdinin sonlandırıldığı düşünülüyordu.
HABERTÜRK VE GRUPTAN DESTEK GÖRDÜĞÜNÜ BELİRTTİ
Sarıkaya ara sonrası ilk yazısında, "Ciner Medya Grubu yöneticilerimin, meslektaşlarımın ve arkadaşlarımın bana karşı tutumları, destekleri de en büyük tesellim oldu. Bütün bunları bana tanınan ikinci şans olarak görüyorum… İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum. Bu bilinçle tekrar merhaba diyorum…" dedi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ: SIRADAKİLER SİZİ BEKLİYOR
Sarıkaya'nın yazılarına yeniden başlamasının ardından sosyal medyada da tepki tweetleri atıldı. Gelen bazı yorumlar şöyle;
- Gazeteciye tokat atan Muharrem Sarıkaya Habertürk'e geri döndü. Söyleyeceklerim bu kadar.
- Tokatçı saldırgan Muharrem Sarıkaya, Habertürk'teki yazılarına geri döndü: İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum
- Muharrem Sarıkaya, Habertürk'te yazmaya yeniden başlamış. Bi Tokat daha atarsa genel müdür olur sanırım! Dedem ulan oğlum bu ülkede her şey olabilirsin ama rezil olmazsın derdi! Adam heykeli dikilecek adamdi vesselam
- Habertürk, canlı yayında meselaktaşını tokatlayan Muharrem Sarıkaya ile yola devam etmeye başlamış. Muharrem Sarıkaya "ikinci şans" diye yazı yazmış. Sıradan bir editörü harf hatası yapsa kovacak ve ikinci şansı vermeyecek kurum böylesine skandal olayda 2. şansı verebilmiş. Yazık
- Gaziantep'de Fatma Şahin ile görüşürken sesçi elemanı tokatlayan Muharrem Sarıkaya Habertürk'deki köşesine "genel istek üzerine" geri dönmüş. Bir sürü vıdı vıdı yapıyor, kıvırtıyor, ikinci şans diyor. Gazete yönetimine de, onu okuyacak olanlara da yazıklar olsun.
- Muharrem Sarıkaya hoşgeldiniz. Sırada dayak yiyecekler sizi bekliyor.
NE OLMUŞTU?
Muharrem Sarıkaya, Habertürk TV canlı yayınında, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüler ortaya çıkmış, görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrası meslek örgütleri ve kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından özür dilemiş ve olayın ardından Habertürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmişti.
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