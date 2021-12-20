Dayakçı Muharrem Sarıkaya’nın daha büyük skandalı ortaya çıktı! 7 aylık hamile kadını da darp etmiş

"SÜT İZNİMİ KULLANDIRTMADILAR"

Yaşadığı mobbing nedeniyle mesleğinden soğuduğunu ve işini bırakmak zorunda kaldığını belirten Işık, "Bu süreçte olmayan şeylerden defalarca savunmamı istediler haklı gerekçe olmadığı için işten çıkaramadılar. Süt iznimi kullandırtmadılar. Çok üzüntü verici bir süreçti. Kısaca bir hayatın üstünü örtmek istediler ki bir bakıma örttü de medyadan soğudum ve mesleğimi bıraktım" ifadelerini kullandı.

"MESLEĞİMİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM"

Işık, gazeteciliği bırakma sebebini ise şu sözlerle aktardı:

"Bu meslek bana insanların haklarının peşinde koşarken, kendi haklarını korumaktan aciz olma çaresizliğini hep yaşatmıştır. Yanlış anlaşılmasın, kendi adıma hak arayışından hiç vazgeçmedim. Sadece duyarsız insanların çoğunlukta olduğu bir meslekte kalmak istemedim."

SOSYAL MEDYA MUHARREM SARIKAYA VE HABERTÜRK'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

İHA Kameramanı Ahmet Demir'e tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya sosyal medyada yüz binlerce kullanıcı ateş püskürdü. Sarıkaya'nın hareketi sonrası Habertürk'e de tepkiler çığ gibi büyüdü. Kanal yönetimine Sarıkaya'nın görevine son verilmesi çağrısında bulunuldu.

HABERTÜRK'ÜN ÖNÜNDE PROTESTO YAPILACAK

DİSK Basın-İş, Muharrem Sarıkaya'nın saldırısı sonrası Habertürk İstanbul Binası önünde protesto düzenleyecek. Yapılan açıklamada, "Basın emekçisi Ahmet Demir'e atılan tokadı suratında hisseden herkese bir çağrımız var: Hepinizi, meslektaşımızın yanında olmak ve sorumlulardan hesap sormak için Beyoğlu'ndaki Haber türk binası önüne davet ediyoruz. 20 Aralık Pazartesi, 18.30 Haber türk Genel Merkezi." denildi.

HABERTÜRK'ÜN PLANI TUTMADI! SARIKAYA GÖREVİNDEN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI

İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleriyle büyük tepki toplayan Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevini bıraktı.

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti. Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Muharrem Sarıkaya, sosyal medyaya yansıyan İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleri sonrasında tepkilerin ardından görevini bıraktı.

"KABLOLARI TAKACAKTIM! ANLAMADIĞIM BİR ŞEKİLDE O TEPKİYİ VERDİ"

Ahmet Demir, yaşadığı şoku "Nasıl yaşandığını anlayamadım, anlam veremedim" sözleriyle belirtti. Olay anına yer veren Demir, "Muharrem Bey'in kendi kurumuyla iletişime geçmesi için telefon bağlantısı yapması gerekiyordu. Yayın günü kendi telefonu çekmeyeceği için onu değil, temin ettiğimiz telefonu kullanmasını istedik. Ama kabul etmedi. Yayında şebeke sorunu yaşandı. Yardımcı olmak için ona hazırladığımız telefonu verdim. Kabloları takacaktım. Anlamadığım bir şekilde o tepkiyi verdi" dedi.

Çirkin olayın ardından Muharrem Sarıkaya'nın bölge müdürünü aradığını söyledi. "Benimle iletişime geçmek, özür dilemek istedi. Telefonda bana "Ankara'ya gel. Sana yemek ısmarlayayım. Özür dilerim" dediğini belirtti.