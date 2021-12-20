Dayakçı Muharrem Sarıkaya'nın daha büyük skandalı ortaya çıktı! 7 aylık hamile kadını da darp etmiş
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında, ses ayarını yapmak için yanına gelen İHa muhabiri Ahmet Demir'i tokatlayarak konuğunun önünde küçük düşürdü. Görüntülerin basına sızmasıyla birlikte binlerce insan Habertürk ve Muharrem Sarıkaya'ya çok sert tepki gösterdi. Kameramanın tokat atılarak küçük düşürülmesi olayında bugün DİSK, Haberürk binası önünde protesto gösterisi yapacak. Öte yandan saygısız davranışıyla tüm okları üzerine çeken Sarıkaya'nın daha büyük bir skandalı daha ortaya çıktı. Habertürk’ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık ve gazeteci Fergün Atalay da Muharrem Sarıkaya'nın kendilerine şiddet uyguladığını dile getirdi. Aslı Işık, 7 aylık hamile olduğu sırada Sarıkaya'nın kendisini itip oturduğu sandalyeden düşürdüğünü ifade etti. Gelen son dakika bilgisine göre kameramanı tokatlayan Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etmek zorunda kaldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaparken İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Ahmet Demir'e tokat atan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya tepkiler sürüyor. Sarıkaya'nın Ahmet Demire'e uyguladığı şiddetin ilk olmadığı, geçmişte başka çalışma arkadaşlarına da saldırdığı ortaya çıktı. Habertürk'ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık ve gazeteci Fergün Atalay da Muharrem Sarıkaya'nın kendilerine şiddet uyguladığını dile getirdi.
"KAYIT OLMADIĞI İÇİN BENDEN ÖZÜR DİLEMEDİN TABİİ"
Sarıkaya'nın Twitter'daki özür açıklamasını alıntılayan Gazeteci Atalay, "Muharrem abi, yıllar önce Ankara Devlet Konukevi'ndeki bir basın toplantısında konuşanı göremediğin gerekçesiyle itip kaktığın, mikrofonunu çekiştirdiğin muhabir de bendim. Ama kayıt olmadığı için özür dilemedin tabii. Zaten olayı da beni de hatırlamıyorsundur kesin" ifadelerini kullandı.
"SARIKAYA'NIN RUTİN HAREKETİ BU"
Habertürk'ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık ise Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Sarıkaya'nın rutin hareketi bu. Adam şiddeti öyle içselleştirmişti ki, 7 aylık hamileyken bana bundan çok daha fazlanı yapmıştı. Medyanın kelli felli abileri bunların hepsini biliyor. Yer Habertürk tarih: 7. 8.2009" dedi.
"HAMİLEYKEN ŞİDDET GÖRDÜM"
Yıllar önce yaşandığını öne sürdüğü şiddet olayıyla ilgili Dijital Gaste'ye konuşan Habertürk Ankara bürosu eski muhabiri Aslı Işık, Muharrem Sarıkaya'nın uzun bir süre mobbingine maruz kaldığını ve hamileyken şiddet gördüğünü öne sürdü.
"HIŞIMLA GELİP SANDALYEDEN İTTİ"
Işık, Habertürk'ün Ankara'daki haber merkezinde yaşadığı şiddeti şöyle anlattı:
"Putin 7 Ağustos'ta Ankara'ya gelmişti. Basın toplantısını izlemeye başka bir muhabir gönderdiler. Sonrasında ise gece 10 gibi, yardımcısı Ahmet Dirican haberi benim yazmamı istedi. Ben de izlemediğim bir haberi nasıl yazacağım deyince, Sarıkaya uzaklardan hışımla gelip beni oturduğum sandalyeden iterek düşürdü."
"BİRÇOK YÖNETİCİ OLAYA SESSİZ KALDI"
Şiddet gördüğü esnada büroda birçok muhabir ve yönetici yardımcılarının bulunduğunu belirten Işık, "Olay, gece 10 sularındaydı. O sırada birçok muhabir ve Sarıkaya'nın yardımcıları da büroda bulunuyordu. Birçoğu olayı gördü... Hamile olduğum için sürekli mobbing uyguluyordu. Günde 4 işe gönderiyordu ve eşim işsiz olduğu için mecbur olduğumu bilerek istifaya zorluyordu. Çok uzun ve yorucu bir süreç oldu, 3,5 yıl dayandım. Dava açtım hem işe iade hem tazminat aldım. Ama mobbingde avukat şahit istedi" diye konuştu.
"SÜT İZNİMİ KULLANDIRTMADILAR"
Yaşadığı mobbing nedeniyle mesleğinden soğuduğunu ve işini bırakmak zorunda kaldığını belirten Işık, "Bu süreçte olmayan şeylerden defalarca savunmamı istediler haklı gerekçe olmadığı için işten çıkaramadılar. Süt iznimi kullandırtmadılar. Çok üzüntü verici bir süreçti. Kısaca bir hayatın üstünü örtmek istediler ki bir bakıma örttü de medyadan soğudum ve mesleğimi bıraktım" ifadelerini kullandı.
"MESLEĞİMİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM"
Işık, gazeteciliği bırakma sebebini ise şu sözlerle aktardı:
"Bu meslek bana insanların haklarının peşinde koşarken, kendi haklarını korumaktan aciz olma çaresizliğini hep yaşatmıştır. Yanlış anlaşılmasın, kendi adıma hak arayışından hiç vazgeçmedim. Sadece duyarsız insanların çoğunlukta olduğu bir meslekte kalmak istemedim."
SOSYAL MEDYA MUHARREM SARIKAYA VE HABERTÜRK'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
İHA Kameramanı Ahmet Demir'e tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya sosyal medyada yüz binlerce kullanıcı ateş püskürdü. Sarıkaya'nın hareketi sonrası Habertürk'e de tepkiler çığ gibi büyüdü. Kanal yönetimine Sarıkaya'nın görevine son verilmesi çağrısında bulunuldu.
HABERTÜRK'ÜN ÖNÜNDE PROTESTO YAPILACAK
DİSK Basın-İş, Muharrem Sarıkaya'nın saldırısı sonrası Habertürk İstanbul Binası önünde protesto düzenleyecek. Yapılan açıklamada, "Basın emekçisi Ahmet Demir'e atılan tokadı suratında hisseden herkese bir çağrımız var: Hepinizi, meslektaşımızın yanında olmak ve sorumlulardan hesap sormak için Beyoğlu'ndaki Haber türk binası önüne davet ediyoruz. 20 Aralık Pazartesi, 18.30 Haber türk Genel Merkezi." denildi.
HABERTÜRK'ÜN PLANI TUTMADI! SARIKAYA GÖREVİNDEN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI
İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleriyle büyük tepki toplayan Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevini bıraktı.
Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti. Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Muharrem Sarıkaya, sosyal medyaya yansıyan İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleri sonrasında tepkilerin ardından görevini bıraktı.
"KABLOLARI TAKACAKTIM! ANLAMADIĞIM BİR ŞEKİLDE O TEPKİYİ VERDİ"
Ahmet Demir, yaşadığı şoku "Nasıl yaşandığını anlayamadım, anlam veremedim" sözleriyle belirtti. Olay anına yer veren Demir, "Muharrem Bey'in kendi kurumuyla iletişime geçmesi için telefon bağlantısı yapması gerekiyordu. Yayın günü kendi telefonu çekmeyeceği için onu değil, temin ettiğimiz telefonu kullanmasını istedik. Ama kabul etmedi. Yayında şebeke sorunu yaşandı. Yardımcı olmak için ona hazırladığımız telefonu verdim. Kabloları takacaktım. Anlamadığım bir şekilde o tepkiyi verdi" dedi.
Çirkin olayın ardından Muharrem Sarıkaya'nın bölge müdürünü aradığını söyledi. "Benimle iletişime geçmek, özür dilemek istedi. Telefonda bana "Ankara'ya gel. Sana yemek ısmarlayayım. Özür dilerim" dediğini belirtti.
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