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Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı karşısında 6 + 8 siyasi parti bir arada

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı karşısında 6 + 8 siyasi parti bir arada

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ 6 siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıyı değerlendirdi. "Cumhur İttifakı karşısında 6 + 8 siyasi parti bir arada" diyen Hamza Dağ, "HDP'nin bu toplantıya katılmaması sonrasında yaptığı açıklamalar, CHP Genel Başkanının yaptığı açıklamalarının hepsi planlı programlı yapılan işler. Milleti burada aldatmaya, halkımızı kandırmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

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