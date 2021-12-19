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Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

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Giriş: 19.12.2021 17:32
Son dakika haberleri... Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile konuşurken ses ayarı yapan teknikere tokat atarak büyük bir skandala imza attı.
Gazeteci Muharrem Sarıkaya’dan ses teknikerine tokat
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat
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