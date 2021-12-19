19 Aralık 2021, Pazar
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Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat
Son dakika haberleri... Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile konuşurken ses ayarı yapan teknikere tokat atarak büyük bir skandala imza attı.