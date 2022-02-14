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FETÖ'cü mahrem imamlara operasyon: 8 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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FETÖ’cü mahrem imamlara operasyon: 8 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Polis Koleji ve Polis Akademisi öğrencilerinden sorumlu mahrem imam olduğu iddia edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İki ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

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