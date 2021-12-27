Habertürk'ten dayakçı Muharrem Sarıkaya planı! Zorunlu izin kamuoyunu "oyalama" taktiği mi?

90 GÜN SONRA BAŞKA GÖREV Mİ?

Habertürk koridorlarından sızan iddialara göre Muharrem Sarıkaya '90 gün izne' çıkartıldı. Habertürk'ün bu tavrı olayı bir süreliğine soğutma taktiği olarak yorumlanırken, Sarıkaya'nın 90 günlük 'bu zorunlu izin' sonrası yeni bir görevlendirme ile kurum içinde kalacağı yönünde.

Görüntülerin ortaya çıkmasından özür dileyen Sarıkaya, Habertürk'teki görevinden isitfa etmişti. Sarıkaya, bugün de TGC'den istifa etti ve uzun bir açıklama yaptı.