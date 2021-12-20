Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın tokatlı saldırısına uğrayan basın emekçisi o anları anlattı

Yayın esnasında telefonu şebeke sorunu yaşadı. Bundan dolayı bize sürekli yayın sırasında hareketlerde bulunuyordu. Ben de kendisine yardımcı olmak için telefon ve kulaklık ile yayına gittim. Ancak kendisi o an neden bilmediğim bir şekilde o çirkin saldırıyı yaptı. O anda şoka uğradım ve ne yapacağımı şaşırdım. " ifadelerini kullandı.

"ÖZRÜNÜZÜ KABUL ETMİYORUM"

Ahmet Demir, "Fatma Şahin yayının aksamaması için tepkisiz kaldı. Yayına devam ettiriyor. Yayın sonrası Muharrem bey yaptığı hareketin çirkin olduğunu fark ettiği anda bana özür dilemeye çalıştı. Bende kendisine 'Yaşınıza hürmeten bir şey demiyorum ama özrünüzü kabul etmiyorum. Ben İhlas Haber Ajansı ve yayına saygı duyduğum için işime devam ettim.