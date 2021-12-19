Muharrem Sarıkaya ne yaptı? Muharrem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tokat olayı gündeme düştü...
Muharrem Sarıkaya ne yaptı, olayı ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın ne yaptığı ve hayatı hakkında çıkan haberlerden sonra merak konusu oldu. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan bir kişi ile yaşadığı sorun gündem oldu. İşte, Muharrem Sarıkaya ne yaptı? Muharrem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tokat olayı gündeme düştü...
Muharrem Sarıkaya ne yaptı? Muharrem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın "Gün Başlıyor" adlı programda muhabire yayın esnasında attığı tokat gündem oldu. İşte, Muharrem Sarıkaya ne yaptı? Muharrem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tokat olayı gündeme düştü...
Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan Muharrem Sarıkaya'nın, o anlarda ses teknikerine tokat attığı görüntüler sosyal medyaya düştü.
GAZETECİ MUHARREM SARIKAYA'DAN SES TEKNİKERİNE TOKAT
Görüntülerde, Fatma Şahin ile konuşan Muharrem Sarıkaya'nın işini yapmaya çalışan ses teknikerine dönerek bir anda tokat attığı görülüyor.
MUHARREM SARIKAYA KİMDİR?
1961 yılında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde dünyaya gelen Muharrem Sarıkaya gazeteci ve yazardır. Sarıkaya, Habertürk gazetesi Ankara Temsilcisidir.
Haber türk gazetesinden daha önce uzun yıllar Hürriyet gazetesinde çalışan isim, son yıllarında Sabah gazetesi Ankara Temsilciliği'nde ve sonrasında yazar olarak 5 Nisan 2009 tarihine kadar çalışmıştır.
18 Haziran 2009 tarihinde Çiğdem Toker'in istifası ile boşalan Habertürk gazetesi, Habertürk TV ve Habertürk internet sitesinin Ankara Temsilciliği görevine getirilmiştir. Ayrıca Sarıkaya, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Medya ve Uluslararası İlişkiler isimli dersi vermektedir.
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