Muharrem Sarıkaya ne yaptı? Muharrem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın "Gün Başlıyor" adlı programda muhabire yayın esnasında attığı tokat gündem oldu. İşte, Muharrem Sarıkaya ne yaptı? Muharrem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tokat olayı gündeme düştü...

Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan Muharrem Sarıkaya'nın, o anlarda ses teknikerine tokat attığı görüntüler sosyal medyaya düştü.