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Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2021
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Gazeteci Muharrem Sarıkaya’dan ses teknikerine tokat

Son dakika haberleri... Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile konuşurken ses ayarı yapan teknikere tokat atarak büyük bir skandala imza attı.

Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan Muharrem Sarıkaya'nın, o anlarda ses teknikerine tokat attığı görüntüler sosyal medyaya düştü.

Gazeteci Muharrem Sarıkayadan ses teknikerine tokat GAZETECİ MUHARREM SARIKAYA'DAN SES TEKNİKERİNE TOKAT

Görüntülerde, Fatma Şahin ile konuşan Muharrem Sarıkaya'nın işini yapmaya çalışan ses teknikerine dönerek bir anda tokat attığı görülüyor.

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