Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kritik ziyaret! 10 milyar dolarlık BAE zirvesi



12 ANLAŞMA İMZALANACAK

Barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyarette, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak 12 anlaşma imzalanacak. Erdoğan, gezisinin ikinci durağında "EXPO 2020 Dubai" fuarına katılacak ve "Türkiye Ulusal Günü" olarak tespit edilen 15 Şubat'ta Türkiye'nin sergi alanını ziyaret edecek.

TİCARET HACMİ ARTTIRILACAK

Türkiye ile BAE arasında ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 7.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. BAE ile ticarette "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" öne çıktı.



10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Erdoğan, BAE ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı adımları çok güçlü şekilde atacağız. 10 milyar dolarlık yatırım planı sundular. Bu yatırım planını uygulamaya koymak suretiyle daha farklı bir geleceği inşa etmiş olacağız. Türkiye, jeopolitik konumu, beşeri sermayesi, etkinlik alanı, üretim gücü ve istikrar sağlayıcı rolü ile bir cazibe merkezi haline gelmiştir" demişti.