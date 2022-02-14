SON DAKİKA! MİT TIR’ları ihaneti bu evde hazırlandı

Görüntülerin teslimi sırasında FETÖ'nün MİT imamı Murat Karabulut'un bizzat görevlendirdiği Özgür Kaya da aynı evdeydi. Evde yapılan görüşmenin ardından mahrem imamlar SD kart içerisinde bulunan fotoğraf ve resimlerin yanı sıra Çetinkaya'nın getirdiği not kâğıdını da aldı. Özgür Kaya tarafından Karabulut'a iletilen bu bilgiler sonrasında Karabulut da plakalardan yola çıkarak örgütün Adana ve Hatay'da TIR'lara yönelik operasyon için tetiğine bastı.