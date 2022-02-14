SON DAKİKA! MİT TIR’ları ihaneti bu evde hazırlandı
Son dakika haberine göre: Hatay ve Adana’da MİT TIR’larının durdurulup aranmasına dair kumpas, Ankara’daki bu evde hazırlandı. FETÖ’nün MİT imamlarına son brifingler de aynı evde verildi.
TIR'lara ilişkin bilgileri temin eden köstebek Sertan Çetinkaya, söz konusu görüntüleri bir SD kart içerisinde Recai Polat'ın Ankara Yenimahalle'deki Şentepe dolmuş son durakları karşısında kiraladığı evine getirdi. Örgüt toplantılarının yapıldığı, MİT yerleşkesine gelen-giden kişilerin brifing ile Özgür Kaya'ya anlatıldığı bu evde ihanet projesinin temeli atıldı.
Görüntülerin teslimi sırasında FETÖ'nün MİT imamı Murat Karabulut'un bizzat görevlendirdiği Özgür Kaya da aynı evdeydi. Evde yapılan görüşmenin ardından mahrem imamlar SD kart içerisinde bulunan fotoğraf ve resimlerin yanı sıra Çetinkaya'nın getirdiği not kâğıdını da aldı. Özgür Kaya tarafından Karabulut'a iletilen bu bilgiler sonrasında Karabulut da plakalardan yola çıkarak örgütün Adana ve Hatay'da TIR'lara yönelik operasyon için tetiğine bastı.
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