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Son dakika: BAE Veliaht Prensi Al Nahyan'dan Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

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Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Son dakika: BAE Veliaht Prensi Al Nahyan’dan Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun telefonu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Al Nahyan, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

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