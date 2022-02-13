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Türkiye Ulusal Günü! Başkan Erdoğan'dan BAE'ye resmi ziyaret

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Giriş Tarihi: 13.02.2022 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022
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Türkiye Ulusal Günü! Başkan Erdoğan’dan BAE’ye resmi ziyaret

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ülkesine davet etti. Başkan Erdoğan, 14-15 Şubat'ta BAE'ye gidecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde olacak.

Başkan Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"ye giderek, "Türkiye Ulusal Günü" olarak tespit edilen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.

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