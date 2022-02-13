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BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni olumlu bir sayfa açacağız! Müreffeh bir gelecek garantisi...

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Giriş Tarihi: 13.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
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BAE’den Türkiye açıklaması: Yeni olumlu bir sayfa açacağız! Müreffeh bir gelecek garantisi...

Başkan Erdoğan'ın BAE ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, ziyaretin ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açacağını ifade etti. Gargaş "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abu Dabi'ye ziyareti de müreffeh bir geleceği garantilemek üzere bağlı kaldığımız bu doğrultuda gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi'ye ziyaretinin ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açacağını belirtti.

YENİ OLUMLU BİR SAYFA AÇIYORUZ

Gargaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Gargaş açıklamada, "Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye'ye ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açıyor." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM KANALLARI GÜÇLENDİRİLECEK

Bu ziyaretin, bölgenin istikrar ve refahını hedefleyen iş birliği köprülerini güçlendirmeye yönelik BAE'nin eğilimleriyle de uyumlu olduğuna işaret eden Gargaş, halkların refahının yanı sıra bölgenin kalkınma ve istikrarını desteklemek üzere BAE'nin dünya ülkeleri ile iletişim kanallarını güçlendirmeye devam edeceğine dikkati çekti.

MÜREFFEH BİR GELECEK GARANTİSİ

BAE politikasının olumlu ve rasyonel olarak bölgesel kalkınma ile barışın lehine olduğunu ifade eden Gargaş, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abu Dabi'ye ziyareti de müreffeh bir geleceği garantilemek üzere bağlı kaldığımız bu doğrultuda gerçekleşiyor."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"ye giderek, "Türkiye Ulusal Günü" olarak belirlenen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.

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