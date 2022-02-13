BAE’den Türkiye açıklaması: Yeni olumlu bir sayfa açacağız! Müreffeh bir gelecek garantisi...

MÜREFFEH BİR GELECEK GARANTİSİ

BAE politikasının olumlu ve rasyonel olarak bölgesel kalkınma ile barışın lehine olduğunu ifade eden Gargaş, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abu Dabi'ye ziyareti de müreffeh bir geleceği garantilemek üzere bağlı kaldığımız bu doğrultuda gerçekleşiyor."