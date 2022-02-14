15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon!
Son dakika haberine göre: Adana’da, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümü öncesinde terör örgütü PKK’ya şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda koçbaşıyla kapıları açarak eve giren özel harekat timi söz konusu şüpheli şahısları kelepçe takarak gözaltına alındı. Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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