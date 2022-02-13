BAE’de Başkan Erdoğan hazırlığı

Başkan Erdoğan 14-15 Şubat tarihleri arasında BAE'ye ziyarette bulunacak. Kritik görüşmeler sonrasında iki ülke arasında anlaşmaların yapılması beklenirken BAE'de Başkan Erdoğan'ın ziyaretine yönelik hazırlıklar başladı. Dünyanın en yüksek binası olarak bilinen Burj Khalifa Türk bayrağına bürünürken, Türkçe olarak 'Hoş geldiniz' yazısı binaya yansıtıldı. Diğer yandan binanın çevresinde İstiklal marşımız okundu.