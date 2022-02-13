13 Şubat 2022, Pazar
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BAE'de Başkan Erdoğan hazırlığı
Başkan Erdoğan 14-15 Şubat tarihleri arasında BAE'ye ziyarette bulunacak. Kritik görüşmeler sonrasında iki ülke arasında anlaşmaların yapılması beklenirken BAE'de Başkan Erdoğan'ın ziyaretine yönelik hazırlıklar başladı. Dünyanın en yüksek binası olarak bilinen Burj Khalifa Türk bayrağına bürünürken, Türkçe olarak 'Hoş geldiniz' yazısı binaya yansıtıldı. Diğer yandan binanın çevresinde İstiklal marşımız okundu.