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Başkan Erdoğan, BAE basınına yazdı: İnisiyatif zamanı

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Giriş Tarihi: 12.02.2022 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
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Başkan Erdoğan, BAE basınına yazdı: İnisiyatif zamanı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE basınına yazdı. Başkan Erdoğan, ''Bölgesel barış ve iş birliği için inisiyatif zamanı.'' dedi.

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