BAE'de Başkan Erdoğan hazırlığı! Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa kırmızı beyaza büründü
Başkan Erdoğan 14-15 Şubat tarihleri arasında BAE'ye ziyarette bulunacak. Kritik görüşmeler sonrasında iki ülke arasında anlaşmaların yapılması beklenirken BAE'de Başkan Erdoğan'ın ziyaretine yönelik hazırlıklar başladı. Dünyanın en yüksek binası olarak bilinen Burj Khalifa Türk bayrağına bürünürken, Türkçe olarak 'Hoş geldiniz' yazısı binaya yansıtıldı. Diğer yandan binanın çevresinde İstiklal marşımız okundu.
Başkan Erdoğan 14-15 Şubat'ta BAE'ye iade ziyarette bulunacak. Bu ziyarette, iki ülke arasında 24 Kasım 2021'de başlayan yatırım sürecinin ardından yeni anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.
DEV TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI
Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri ve emirliğin başkenti Dubai'deki Burj Khalifa gökdeleni, Türk bayrağıyla aydınlandı. Gökdelene Başkan Recep Tayyip Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazıldı.
İSTİKLAL MARŞIMIZ SESLENDİRİLDİ
Öte yandan İstiklal Marşımız da sesli olarak dinletildi.
HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın 24 Kasım 2021'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 14-15 Şubat'ta iade ziyareti yapacak.
Erdoğan, ziyareti sırasında Abu Dabi ve Dubai'de temaslarda bulunacak.
Erdoğan'ın Dubai Expo'da "Türk Milli Günü"nün açılışını gerçekleştirmesi ve iş insanlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor. Ayrıca, iki ülke arasında 24 Kasım 2021'de başlayan yatırım sürecinin ardından yeni anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.
BAE'YE İHRACAT 2021'DE YILLIK BAZDA KATLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ile BAE arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 2020'ye kıyasla yaklaşık yüzde 9 azalarak 7,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde Türkiye'nin BAE'ye ihracatı yüzde 91 artışla yaklaşık 5,2 milyar dolara çıkarken bu ülkeden ithalatı yüzde 58 azalarak 2,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
Son 10 yılda ikili ticaret hacminin en yüksek gerçekleştiği yıl 14,7 milyar dolarla 2017 oldu.
Geçen yıl hem ihracatta hem ithalatta öne çıkan fasıl "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" oldu. Söz konusu fasılda BAE'ye 3,1 milyar dolarlık ürün satılırken, 1,7 milyar dolarlık ürün alındı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- "Ebleh buna inanmış" şeklinde biten atasözünün başı nasıldır?
- 2015'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir yıl geçirdikten sonra Dünya'ya dönen astronot Kelly'de hangi fiziksel değişim gözlemlenmiştir?
- SGK son dakika müjdeyi verdi! Hibe desteği geldi, aylık 3.984,44 TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru...
- Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında? Yiğit Mahzuni, Aşık Mahzuni Şerif'in akrabası mı? Yiğit Mahzuni'nin biyografisi...
- Erken emeklilik için gün doğdu! Emeklilik bekleyen herkesi ilgilendiriyor! Bağ-Kur ve SSK'lı olanlar dikkat...
- Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? İbo Show konuğu Necati Şaşmaz aslen nereli? İşte hayatı...
- Mazot ve gübre ödemeleri sorgulama: Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı?
- Kurtlar Vadisi yeniden iddiası! Sevilen oyuncunun yeni adresi belli oldu! Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?
- Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım'ın boyu kaç? İşte, Instagram hesabı...
- 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge 2022'de çıkacak mı?
- Komik Sevgililer Günü mesajları sözleri! Birbirinden komik eğlenceli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları!
- Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2022 açık cezaevi izinleri Şubat'ta bitecek mi?