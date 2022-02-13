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BAE'de Başkan Erdoğan hazırlığı! Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa kırmızı beyaza büründü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2022 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022
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BAE’de Başkan Erdoğan hazırlığı! Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa kırmızı beyaza büründü

Başkan Erdoğan 14-15 Şubat tarihleri arasında BAE'ye ziyarette bulunacak. Kritik görüşmeler sonrasında iki ülke arasında anlaşmaların yapılması beklenirken BAE'de Başkan Erdoğan'ın ziyaretine yönelik hazırlıklar başladı. Dünyanın en yüksek binası olarak bilinen Burj Khalifa Türk bayrağına bürünürken, Türkçe olarak 'Hoş geldiniz' yazısı binaya yansıtıldı. Diğer yandan binanın çevresinde İstiklal marşımız okundu.

Başkan Erdoğan 14-15 Şubat'ta BAE'ye iade ziyarette bulunacak. Bu ziyarette, iki ülke arasında 24 Kasım 2021'de başlayan yatırım sürecinin ardından yeni anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

DEV TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri ve emirliğin başkenti Dubai'deki Burj Khalifa gökdeleni, Türk bayrağıyla aydınlandı. Gökdelene Başkan Recep Tayyip Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazıldı.

İSTİKLAL MARŞIMIZ SESLENDİRİLDİ

Öte yandan İstiklal Marşımız da sesli olarak dinletildi.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın 24 Kasım 2021'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 14-15 Şubat'ta iade ziyareti yapacak.

Erdoğan, ziyareti sırasında Abu Dabi ve Dubai'de temaslarda bulunacak.

Erdoğan'ın Dubai Expo'da "Türk Milli Günü"nün açılışını gerçekleştirmesi ve iş insanlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor. Ayrıca, iki ülke arasında 24 Kasım 2021'de başlayan yatırım sürecinin ardından yeni anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

BAE'YE İHRACAT 2021'DE YILLIK BAZDA KATLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ile BAE arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 2020'ye kıyasla yaklaşık yüzde 9 azalarak 7,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde Türkiye'nin BAE'ye ihracatı yüzde 91 artışla yaklaşık 5,2 milyar dolara çıkarken bu ülkeden ithalatı yüzde 58 azalarak 2,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Son 10 yılda ikili ticaret hacminin en yüksek gerçekleştiği yıl 14,7 milyar dolarla 2017 oldu.

Geçen yıl hem ihracatta hem ithalatta öne çıkan fasıl "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" oldu. Söz konusu fasılda BAE'ye 3,1 milyar dolarlık ürün satılırken, 1,7 milyar dolarlık ürün alındı.

BAE’de Başkan Erdoğan hazırlığı BAE'DE BAŞKAN ERDOĞAN HAZIRLIĞI

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