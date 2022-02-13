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Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükseldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2022
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Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul’da gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 kişi daha gözaltına alındı.

6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

Saldırı sonrası 5 kişi İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

8 Şubat'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın hayatını kaybetmişti.

Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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