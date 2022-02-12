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Halil Falyalı cinayetinde 6 kişi sorguda

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2022 13:53
Halil Falyalı Suikastında soruşturma derinleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye özel bir ekip gönderilecek. Soruşturmayla ilgili bazı belge ve delilleri de getirecek olan özel ekip ne zaman gelecek? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
Halil Falyalı cinayetinde 6 kişi sorguda
Halil Falyalı cinayetinde 6 kişi sorguda
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