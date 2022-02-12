Halil Falyalı cinayetinde 6 kişi sorguda

Halil Falyalı Suikastında soruşturma derinleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye özel bir ekip gönderilecek. Soruşturmayla ilgili bazı belge ve delilleri de getirecek olan özel ekip ne zaman gelecek? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.