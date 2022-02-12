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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

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Giriş Tarihi: 12.02.2022 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya - Ukrayna gerilimi ele alındı.

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