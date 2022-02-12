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SON DAKİKA: KKTC’deki Halil Falyalı cinayetinde 2 yakın koruma gözaltında

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.02.2022 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
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SON DAKİKA: KKTC’deki Halil Falyalı cinayetinde 2 yakın koruma gözaltında

Son dakika... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili polisin yürüttüğü soruşturmada, kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın iki yakın koruması da gözaltına alındı.

KKTC'de evine 200 metre uzakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Polis Halil Falyalı'nın cinayeti ile ilgili bugün 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından, Falyalı'nın 2 yakın koruması olan Türkistan Gülce ve Halil Işık'ın da gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, iki yakın korumanın cinayet gecesi ruhsatsız silah taşıdığı ve ateş açtıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

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