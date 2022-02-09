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Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinde yeni gelişme! 3 şüpheli gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinde yeni gelişme! 3 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinde yaşanan yeni gelişme paylaşıldı. KKTC polisiyle yapılan koordineli çalışmalar sonucu 3 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. Peki Halil Falyalı nasıl öldürüldü? İşte detaylar...

Emniyet Genel Müdürlüğü Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinde yaşanan yeni gelişmeyi duyurdu.

3 ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Yapılan açıklamada "08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy'de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Falyalı, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Falyalı, daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

YDÜ Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, Halil Falyalı'nın bütün müdahalelere karşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yenen, "KKTC saatine göre 19.45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin, kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada ise "Saat 19.00 sıralarında Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/lar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil Falyalı ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor." ifadeleri yer aldı.

EŞİ VE AİLESİ KURTULDU

Falyalı'nın iki araçlık konvoyuna Girne'deki Çatalköy'de bulunan evinin yakınlarında Kaktüs Sokak'ta otomatik silahlarla saldırı düzenlenmiş, saldırı sırasında Falyalı'nın eşi ve çocuğun başka araçta olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtilmişti.

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