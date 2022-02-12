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Haberler Galeri Özge Taşkar Falyalı’dan eşi Halil Falyalı’ya son veda! Duygulandıran fotoğraf

Özge Taşkar Falyalı’dan eşi Halil Falyalı’ya son veda! Duygulandıran fotoğraf

KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda vücuduna isabet eden 16 kurşunla hayatını kaybeden Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşkar Falyalı sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla eşine veda etti. Eşiyle çekilmiş olan bir fotoğrafını yayımlayan Falyalı'nın fotoğrafının altına binlerce yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 12.02.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022 16:03
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Özge Taşkar Falyalı’dan eşi Halil Falyalı’ya son veda! Duygulandıran fotoğraf

KKTC'de otel, casino, sanal bahis faaliyeti yürüten Halil Falyalı'nın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından 10 yıllık eşi Diyetisyen Özge Taşker Falyalı, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

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Özge Taşkar Falyalı’dan eşi Halil Falyalı’ya son veda! Duygulandıran fotoğraf
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Özge Taşkar Falyalı’dan eşi Halil Falyalı’ya son veda! Duygulandıran fotoğraf

KALBİMDESİN CANIMDASIN NEFESİMDESİN
Eşiyle çekilmiş olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Falyalı, fotoğrafın altına "Dünyada sevginin en güzelini yaşattın bana, kalbimdesin, canımdasın, her nefesimdesin" yazdı.

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Özge Taşkar Falyalı’dan eşi Halil Falyalı’ya son veda! Duygulandıran fotoğraf

Özge Taşker Falyalı oğlu ve kızları adına gazeteye verdiği taziye mesajında ise "Dünyadaki ışığım, evlatlarımın babası, gözümün nuru. Her zaman bizimle olacaksın. Yattığın yer nur olsun, mekanın cennet olsun. Kalbimin attığı her yerdesin. Sen hep bizimlesin, Seni çok özleyeceğiz. Biliyorum ki Her nerede olursak olalım her zaman birlikteyiz" dedi.

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Özge Taşkar Falyalı’dan eşi Halil Falyalı’ya son veda! Duygulandıran fotoğraf

Fotoğrafın altına kısa sürede binlerce başsağlığı mesajı yazıldı. Diyetisyen Özge Taşker Falyalı ile hayatını 2012 yılında birleştiren Halil Falyalı 2 çocuk babasıydı.