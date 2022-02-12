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Özge Taşkar Falyalı’dan eşi Halil Falyalı’ya son veda! Duygulandıran fotoğraf
KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda vücuduna isabet eden 16 kurşunla hayatını kaybeden Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşkar Falyalı sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla eşine veda etti. Eşiyle çekilmiş olan bir fotoğrafını yayımlayan Falyalı'nın fotoğrafının altına binlerce yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 12.02.2022 15:57Güncelleme Tarihi: 12.02.2022 16:03