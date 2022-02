Özge Taşkar Falyalı’dan eşi Halil Falyalı’ya son veda! Duygulandıran fotoğraf

Özge Taşker Falyalı oğlu ve kızları adına gazeteye verdiği taziye mesajında ise "Dünyadaki ışığım, evlatlarımın babası, gözümün nuru. Her zaman bizimle olacaksın. Yattığın yer nur olsun, mekanın cennet olsun. Kalbimin attığı her yerdesin. Sen hep bizimlesin, Seni çok özleyeceğiz. Biliyorum ki Her nerede olursak olalım her zaman birlikteyiz" dedi.