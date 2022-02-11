Halil Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler parmağı! Karanlık suikastın detayları inceleniyor
KKTC'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Halil Falyalı'nın hayatı mercek altına alındı. İstanbul ve Lefkoşa'da karanlık cinayetle ilgili 6 kişi gözaltına alındı. MOBESE incelemelerinin ardından tüm detaylar titizlikle araştırılıyor. "Söylemez Kardeşler" parmağı dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 11.02.2022
09:14 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
09:36
KKTC'de otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı ve şoförünün karanlık bir saldırıda öldürülmesinin yankıları sürerken, İstanbul ve Lefkoşa'da toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Sır dolu karanlık suikastın tüm detayları titizlikle inceleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
KKTC dışında da otel, casino, sanal bahis faaliyeti yürüten Halil Falyalı (53) Girne'deki otelinden eşi Özge Falyalı ve üç çocuğuyla evine doğru giderken Çatalköy bölgesinde, yolunu kesen bir otomobilden inen saldırganların gerçekleştirdiği suikastte şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürüldü. Kaleşnikof silahlarla yaylım ateşine tutulan Falyalı'ya 16 mermi isabet etti. MOBESE incelemesinde saldırganların yolu kesmek için kullandığı aracın sahte plaka olduğu belirlendi.
3 KİŞİ SÜRAT TEKNESİYLE KAÇTI İDDİASI
Cinayetin aydınlatılması için KKTC emniyet birimlerinin çalışması sürerken, Türkiye'den güvenlik güçleri de operasyona önemli destek veriyor. Tüm ihtimalleri titizlikle yürüten ve ortak bir çalışma yürüten güvenlik güçleri, tetikçi olduğu belirtilen 3 kişinin sürat teknesiyle Türkiye'ya kaçtığı iddialarını da araştırıyor.
SÖYLEMEZ PARMAĞI!
Cinayetle ilgili soruşturmanın Türkiye ayağında önemli bir gelişme yaşandı. Falyalı'nın adamlarından birinin ifadesi ile Falyalı-Söylemez arasındaki telefon trafiği doğrultusunda İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden birinin Söylemez Kardeşler çetesi lideri Mustafa Söylemez olduğu öğrenildi.
Cinayette, bu çetenin parmağına rastlandı. İstanbul Organize Şube polisinin operasyonunda çetenin lideri Mustafa Söylemez ile iki adamı gözaltına alındı. Falyalı'nın saldırı öncesinde 10 gün boyunca adım adım izlendiği, bütün alışkanlıkları ve güzergahlarının belirlenip pusuya düşürüldüğü belirtiliyor.